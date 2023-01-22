Україна фінішувала в топ-10: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Антгольці

У неділю, 22 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в італійському Антгольці завершився чоловічою естафетою.

Збірна України в ній виступила таким складом: Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

"Синьо-жовті" упродовж гонки сумарно використали вісім додаткових патронів, уникнувши потрапляння на штрафні кола. На фініші наша команда стала восьмою.

Виграли естафету норвежці. Друге місце посіла Франція, а замкнула топ-3 команда Німеччини.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої естафети в Антгольці

1. Норвегія (0+6) 1:10:43.0

2. Франція (0+6) +59.0

3. Німеччина (1+11) +2:17.5

4. Італія (0+7) +2:38.7

5. Швеція (1+13) +2:47.3

6. Чехія (0+10) +2:51.5

...

Україна (0+8) +3:52.8

Нагадаємо, одразу після цього етапу Кубка світу у швейцарському Ленцерхайде запланований чемпіонат Європи з біатлону. Раніше чоловіча та жіноча збірні України оголосила склади на континентальну першість.

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