Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Україна фінішувала в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор-2025

Українські спортсмени завоювали 44 нагороди на Всесвітніх іграх-2025.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України на Всесвітніх іграх-2025

Збірна України на Всесвітніх іграх-2025 / © Спортивний комітет України

Збірна України посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025.

На змаганнях, які відбулися у китайському Ченду, наші спортсмени завоювали 44 нагороди: 16 золотих, 14 срібних і 14 бронзових.

Завдяки цьому результату збірна України вдруге поспіль завершила виступи на Всесвітніх іграх в топ-3 медального заліку.

Переможцем медального заліку став Китай, друге сходинку посіла Німеччина.

Всесвітні ігри-2025: топ-5 медального заліку

1. Китай – 64 (36 золотих медалей + 17 срібних + 11 бронзових)

2. Німеччина – 45 (17 + 14 + 14)

3. Україна – 44 (16 + 14 + 14)

4. Італія – 57 (13 + 25 + 19)

5. Франція – 38 (11 + 11 + 16)

6. Угорщина – 24 (11 + 8 + 5)

7. США – 27 (10 + 10 + 7)

8. Іспанія – 23 (8 + 2 + 13)

9. Японія – 24 (7 + 12+ 5)

10. Колумбія – 21 (7 + 8 + 6)

Всі медалі України на Всесвітніх іграх-2025

  • Паверліфтинг: 10 медалей (2 "золото"+ 5 "срібло" + 3 "бронза") – перше місце

  • Спортивна акробатика: 3 медалі (1 + 2 + 0) – перше місце

  • Самбо: 6 медалей (4 + 0 + 2) – перше місце

  • Кікбоксинг: 4 медалі (2 + 0 + 2) – друге місце

  • Муай тай: 1 медаль (1 + 0 + 0) – друге місце

  • Веслування на човнах: 4 медалі (2 + 1 + 1) – друге місце

  • Карате: 2 медалі (1 + 1 + 0) – третє місце

  • Підводне плавання: 11 медалей (2 + 4 + 5) – третє місце

  • Спортивна аеробіка: 1 медаль (0 + 0 + 1) – сьоме місце

  • Вейкборд та водні лижі: 1 медаль (0 + 1 + 0) – восьме місце

  • Джиу-джитсу: 1 медаль (1 + 0 + 0) – 12-те місце

Зазначимо, Всесвітні ігри – це найбільші міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту, які відбуваються раз на чотири роки. Від 2001 року вони проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

