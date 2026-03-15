31
1 хв

Україна фінішувала в топ-3 за кількістю виграних медалей на Паралімпіаді-2026

Більше нагород, ніж "синьо-жовті", здобули лише Китай і США.

Максим Приходько
Українські паралімпійці / Національний паралімпійський комітет України

Україна фінішувала в топ-3 за кількістю виграних медалей на зимових Паралімпійських ігор-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

На XIV зимовій Паралімпіаді українські спортсмени здобули 19 медалей: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових.

Це третій результат серед усіх країн-учасниць. Більше медалей, ніж "синьо-жовті", здобули лише Китай (44) і США (24).

У медальному заліку, який передусім враховує кількість золотих нагород, збірна України посіла сьоме місце.

Зазначимо, що на минулій зимовій Паралімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України посіла рекордно високе друге місце в медальному заліку. Наші параатлети завоювали 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

На Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній зимовій Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступала рекордним складом. Нашу країну представляли 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Раніше повідомлялося, що Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026 через присутність там росіян і білорусів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

