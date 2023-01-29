Україна фінішувала в топ-5: результати змішаної естафети на чемпіонаті Європи з біатлону

У неділю, 29 січня, в останній день чемпіонату Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулася класична змішана естафета.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Антон Дудченко.

Протягом дистанції наша команда використала сім додаткових патронів, а також зайшла на одне штрафне коло – Джима провалила стійку. У підсумку "синьо-жовті" посіли п'яте місце.

Виграла змішану естафету Норвегія. "Срібло" здобула Німеччина, а "бронзу" взяла Швеція.

Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати змішаної естафети

1. Норвегія (0+2) 1:03:40.9

2. Німеччина (0+6) +25.1

3. Швеція (0+9) +46.8

4. Швейцарія (1+8) +1:46.2

5. Україна (1+7) +2:09.9

6. Австрія (0+7) +2:33.7

Сьогодні континентальна першість завершиться одиночною змішаною естафетою, початок гонки – о 14:30 за київським часом. У ній за Україну виступлять Олена Білосюк та Богдан Цимбал.

Нагадаємо, на ЧЄ-2023 українська збірна виборола три медалі. Юлія Джима здобула "срібло" в жіночій індивідуальній гонці, після чого Антон Дудченко виграв "срібло" в аналогічній дисципліні у чоловіків. Єдину золоту нагороду нашій країні принесла Анастасія Меркушина в спринті.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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