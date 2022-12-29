Україна фінішувала восьмою на Різдвяній гонці-2022 з біатлону, Дудченко виграв конкурс стрільців

У середу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону.

Вона складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці Різдвяної гонки визначалися за результатами пасьюту.

Цього року Україну в ній представляли Юлія Джима та Антон Дудченко. Масстарт українці завершили на дев'ятому місці, а в персьюті їм вдалося відіграти одну позицію. У підсумку "синьо-жовті" фінішували в гонці восьмими.

Виграли Різдвяну гонку представники Франції – Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод. Другими стали норвежці Інгрід Ландмарк Тандреволл та Ветле Шостад Крістіансен. Топ-3 замкули австрійці Ліза Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер.

Різдвяна гонка-2022: результати

1. Франція (Жюлія Сімон / Фаб'єн Клод, 5+2) 33:41.6

2. Норвегія (Інгрід Ландмарк Тандреволл / Ветле Шостад Крістіансен, 3+6) +33.8

3. Австрія (Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер, 6+5) +45.4

4. Німеччина (Деніз Геррманн-Вік / Бенедікт Долль, 9+5) +58.2

5. Німеччина-2 (Ванесса Фогт / Філіп Наврат, 6+4) +1:03.5

6. Швейцарія (Лєна Хекі Гросс / Йоша Буркгальтер, 6+3) +1:12.9

7. Чехія (Маркета Давідова / Міхал Крчмаж, 4+10) +1:58.0

8. Україна (Юлія Джима / Антон Дудченко, 7+3) +2:11.8

9. Італія (Доротея Вірер / Томмазо Джакомель, 11+6) 2:22.8

10. Фінляндія (Марі Едер / Теро Сеппяля, 9+9) +2:51.5

Крім того, перед початком масстарту на Різдвяній гонці відбувся конкурс стрільців. Його переможцев став Дудченко – наш співвітчизник показав неймовірну точність, не залишивши шансів своїм суперникам.

Додамо, що раніше два роки поспіль конкурс стрільців вигравав капітан збірної України Дмитро Підручний.

Нагадаємо, українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин здобули “бронзу” юнацької Різдвяної гонки-2022.

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