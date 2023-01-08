Україна фінішувала за крок від квіткової церемонії в першому синглміксті сезону Кубка світу з біатлону

У неділю, 8 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в словенській Поклюці відбулася одиночна змішана естафета.

Українську збірну в ній представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина. Наша команда завершила гону на сьомому місці – за крок від потрапляння до квіткової церемонії.

Виграла синглмікст Норвегія, другою фінішувала Франція. Трійку призерів замкнула Швейцарія.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати одиночної змішаної естафети в Поклюці

1. Норвегія (0+5) 38:54.1

2. Франція (0+6) +41.0

3. Швейцарія (0+8) +49.6

4. Фінляндія (0+8) +1:33.3

5. Австрія (0+10) +1:45.9

6. США (2+9) +2:01.4

7. Україна (1+9) +2:14.1

Сьогодні четвертий етап Кубка світу з біатлону закінчиться класичною змішаною естафетою. Початок – о 15:25 за київським часом. Українська команда виступить у такому складі: Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дар'я Блашко та Юлія Джима.

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