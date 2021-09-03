Україна - Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації ЧС-2022

Україна - Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації ЧС-2022

"Синьо-жовті" поки що не здобули жодної перемоги у відборі на мундіаль в Катарі.

У суботу, 4 вересня, збірна України проведе матч 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти команди Франції.

Команди зіграють на НСК "Олімпійський" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Де дивитися матч Україна - Франція

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". На ТСН Проспорт буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Франція

Букмекери вважають українську збірну андердогом у поєдинку проти чинних чемпіонів світу. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 6.50. Нічия - 4.15. На перемогу французів - 1.57.

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1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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