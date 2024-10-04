Поєдинок відбудеться в неділю, 6 жовтня.
У неділю, 6 жовтня, збірна України проведе матч за бронзові медалі чемпіонату світу-2024 з футзалу проти національної команди Франції.
Поєдинок відбудеться у Ташкенті, столиці Узбекистану . Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом.
У півфіналі ЧС-2024 з футзалу збірна України в напруженій боротьбі поступилася Бразилії (2:3), а Франція зазнала поразки від Аргентини (2:3).
Де дивитися матч Україна – Франція
Матч Україна – Франція у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.
Зокрема трансляція поєдинку буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Дивитися онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Франція також можна буде на нашому сайті.
Прогнози букмекерів на матч Україна – Франція
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу підопічних Олександра Косенка в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 4,80. Виграш французів – 2,59.
На тріумф "синьо-жовтих" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,72. Підсумковий успіх Франції – 2,04.
Додамо, що у фіналі ЧС-2024 з футзалу позмагаються Бразилія та Аргентина. Цей поєдинок також відбудеться 6 жовтня, стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України вдруге в історії та вперше за 28 років дійшла до півфіналу чемпіонату світу з футзалу. Вперше подібне трапилося на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року, де вона посіла четверте місце.
Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.
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