Україна - Франція: матч відбору ЧС-2022 довірили скандальному арбітру

Поєдинок у Києві обслуговуватиме словенський рефері Славко Вінчич.

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч 5-го туру кваліфікації Чемпіонату світу-2022 між збірними України та Франції. На грі працюватиме суддівська бригада зі Словенії на чолі із Славком Вінчичем.

Допомагати 42-річному рефері на лініях будуть Томаж Кланчник і Андраж Ковачич. Четвертий арбітр - Раде Обренович (Словенія). Також на матчі працюватиме система VAR на чолі з німцем Бастіаном Данкертом.

Вінчич неодноразово перетинався як з українською збірною, так і з нашими клубами, та запам'ятався скандальним суддівством. У 2015 році він обслуговував матч "Динамо" проти "Генгама" в Лізі Європи, в якому вилучив у першому таймі півзахисників киян Андрія Ярмоленка і Юнеса Беланда.

А в 2017 році Вінчич не дав "Шахтарю" подолати 1/16 фіналу Ліги Європи, призначивши на останній хвилині основного часу пенальті у ворота "гірників" після відвертої симуляції форварда "Сельти" Йона Гвідетті.

Вінчич вперше працюватиме головним арбітром на матчі збірної України. Раніше він був четвертим рефері на грі плейоф відбору ЧС-2014 Франція - Україна, коли "синьо-жовті" поступилися 0:3 і не зуміли вийти на мундіаль. Також він працював четвертим арбітром на поєдинку проти Казахстану, який відбувся цього року в Києві.

Матч Україна - Франція відбудеться в суботу, 4 вересня, на НСК "Олімпійський" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 21:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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