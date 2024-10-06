Україна – Франція: онлайн-відеотрансляція матчу за "бронзу" чемпіонату світу-2024 з футзалу

У неділю, 6 жовтня, збірна України проведе матч за бронзові медалі чемпіонату світу-2024 з футзалу проти національної команди Франції.

Поєдинок відбудеться у Ташкенті, столиці Узбекистану . Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом.

У півфіналі ЧС-2024 з футзалу збірна України в напруженій боротьбі поступилася Бразилії (2:3), а Франція зазнала поразки від Аргентини (2:3).

Додамо, що у фіналі ЧС-2024 з футзалу позмагаються Бразилія та Аргентина. Цей поєдинок також відбудеться 6 жовтня, стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України вдруге в історії та вперше за 28 років дійшла до півфіналу чемпіонату світу з футзалу. Вперше подібне трапилося на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року, де вона посіла четверте місце.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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