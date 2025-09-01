ТСН у соціальних мережах

Проспорт
162
1 хв

Україна – Франція: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації ЧС-2026

Команда Сергія Реброва спробує взяти очки, незважаючи на статус андердога.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Україна проти Франції

Збірна Україна проти Франції / © Associated Press

У п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу розпочне відбір на чемпіонат світу-2026 матчем проти команди Франції.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Крім України та Франції, у групі D кваліфікації ЧС-2026 також боротимуться за вихід на Мундіаль збірні Ісландії та Азербайджану.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Франція

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Франції. На перемогу "Ле Бле" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,41. Нічия – 4,70. Виграш України стане великою сенсацією – 8,50.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.

Після гри з французами команда Сергія Реброва продовжить відбір на ЧС-2026 виїзним поєдинком з Азербайджаном, який відбудеться у вівторок, 9 вересня, у Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

