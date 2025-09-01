ТСН у соціальних мережах

Україна – Франція: де і коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Стартовий поєдинок "синьо-жовтих" у кваліфікації на Мундіаль відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві.

Максим Приходько
Збірна Україна проти Франції

Збірна Україна проти Франції / © Associated Press

У п'ятницю, 5 вересня, збірна України зустрінеться з командою Франції в першому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Крім Франції, суперником підопічних Сергія Реброва у відбірковій групі ЧС-2026 також будуть Ісландія та Азербайджан.

Де дивитися матч Україна – Франція

Пряму трансляцію поєдинку Україна – Франція можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.

Зазначимо, що після гри з французами збірна України продовжить відбір на ЧС-2026 виїзним поєдинком з Азербайджаном, який відбудеться у вівторок, 9 вересня, у Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету напряму кваліфікується на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

