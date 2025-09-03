Україна – Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026

Збірна Україна проти Франції / © Associated Press

Реклама

У п'ятницю, 5 вересня, збірна України зіграє проти команди Франції в першому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Крім Франції, суперником підопічних Сергія Реброва у відбірковій групі ЧС-2026 також будуть Ісландія та Азербайджан.

Реклама

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.