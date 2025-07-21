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Україна – Франція: стало відомо, де відбудеться стартовий матч відбору на ЧС-2026 з футболу
Команда Сергія Реброва прийматиме французів у польському Вроцлаві.
Стартовий матч збірної України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Франції буде зіграно 5 вересня у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав".
Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).
"Синьо-жовті" вчетверте від початку повномасштабного російського вторгнення зіграють у Вроцлаві та в трьох попередніх поєдинках тут не програвали: нічия з Англією (1:1) в матчі групового раунду відбору Євро-2024, перемога над Ісландією (2:1) у фіналі плейоф відбору Євро-2024 та нічия з Чехією (1:1) у групі Ліги націй-2024/25.
На груповому етапі кваліфікації на ЧС-2026 команда Сергія Реброва зіграє у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.
Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на чемпіонат світу через плейоф.