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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Україна – Франція: стало відомо, де відбудеться стартовий матч відбору на ЧС-2026 з футболу

Команда Сергія Реброва прийматиме французів у польському Вроцлаві.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Україна – Франція

Україна – Франція / © Associated Press

Стартовий матч збірної України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Франції буде зіграно 5 вересня у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав".

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

"Синьо-жовті" вчетверте від початку повномасштабного російського вторгнення зіграють у Вроцлаві та в трьох попередніх поєдинках тут не програвали: нічия з Англією (1:1) в матчі групового раунду відбору Євро-2024, перемога над Ісландією (2:1) у фіналі плейоф відбору Євро-2024 та нічия з Чехією (1:1) у групі Ліги націй-2024/25.

На груповому етапі кваліфікації на ЧС-2026 команда Сергія Реброва зіграє у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на чемпіонат світу через плейоф.

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