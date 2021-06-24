Україна готується до битви зі шведами за чвертьфінал Євро-2020: гравці "синьо-жовтих" оцінили суперника

Підопічні Андрія Шевченка поважають, але не бояться своїх скандинавських опонентів.

Гравці збірної України прокоментували історичний вихід до плейоф Чемпіонату Європи-2020 та майбутній матч проти команди Швеції в 1/8 фіналу.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан:

"Емоції позитивні. Фортуна нам усміхнулася. Дивився в компанії з Пятовим, Марлосом. По телевізору у нас показували Іспанія - Словаччина. На iPad дивилися поляків зі шведами.

Швеція набрала 7 очок. Вважаю, в нелегкій групі. Команда гідна поваги. Ми вчора сподівалися, дивилися хорватів. І сьогодні з тренування приїхали і почали дивитися матчі. Всі сиділи на контролі, переглядали матчі і сподівалися на краще.

Напевно, хотілося, щоб на поле самі вирішили цей результат, але, на жаль, не вийшло потішити уболівальників, їх було дуже багато. Мільйони нас підтримували в Україні, ми це відчували.

Спробуємо виправити становище, в яке ми себе, грубо сказано, але загнали. Будемо налаштовувати себе. І налаштовували себе, просто щось не виходило на поле. Ми відчували і відчуваємо підтримку. Якщо доля нам дає другий шанс - повинні спробувати ним скористатися", - сказав Бущан в ефірі програми "Великий футбол".

Воротар "синьо-жовтих" Андрія Пятов:

"Ще коли ми були в Харкові, я зізнався Георгію Бущану, що загадав одне бажання - хочу зустріти свій день народження на Євро. У мене він 28 червня, тому, сподіваюся, бажання здійсниться.

Вчора, коли пролунав фінальний свисток останнього матчу групового турніру, Жора мені одразу про це нагадав. Я, до речі, на двох попередніх чемпіонатах Європи загадував так само, але вийшло тільки з третього разу.

Що сказати? Розклад дійсно якийсь фантастичний. Зіграли б вдало з Австрією - потрапили б на Італію, яка зараз на ходу. Звичайно, Швеція - дуже пристойна команда, але ми все розуміємо, що її можна і потрібно обігравати. Будемо готуватися", - сказав Пятов в інтерв'ю виданню "Команда №1".

Хавбек збірної України Микола Шапаренко.

"Думали, що поляки заб'ють третій гол, вони дуже добре грали. Але фортуна усміхнулася нам, так що будемо грати зі шведами в 1/8 фіналу. Швеція - бойова команда, з характером. Б'ються на кожній дільниці, але є індивідуально сильні гравці. А далі тренерський штаб підкаже, як з ними зіграти.

Нам потрібно перебудуватися і швидше ухвалювати рішення. Напевно, з Австрією була найбільша кількість втрат м'яча. Вони сильно пресингували. Хоча ми знали про це, але чомусь були не готові. На тренуваннях будемо виправляти цей момент.

Ібрагімович - легенда, хотілося б зіграти проти такого футболіста. З іншого боку, добре, що його не буде, нам це на руку", - цитує Шапаренка Sport.ua.

Раніше розповідалося про те, що посол Швеції покепкував мемом із збірної України після її виходу до 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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