Україна гучно виступила на Іграх нескорених у Нідерландах: хто вони - наші герої, та заради кого перемагали

Україна гучно виступила на Іграх нескорених у Нідерландах: хто вони - наші герої, та заради кого перемагали

У п'ятницю, 22 квітня, в нідерландській Гаазі завершилися Invictus Games (Ігри нескорених). Українська команда виграла на змаганнях 16 нагород.

Українська збірна закінчила змагання з 5 золотими, 5 срібними і 6 бронзовими медалями. Одразу трьом спортсменам нашим вдалося виграти у Нідерландах не одну, а дві нагороди.

Команда українських воїнів стала сенсацією на Invictus games у Нідерландах. На змагання наші ветерани приїхали з фронту - і вже завтра більшість із них повернеться на передову. Аби обійняти українських захисників учасники ігор вишикувалися у довгу чергу. Про українських героїв - і тих заради кого вони перемагали, йдеться в сюжеті ТСН.

Співають - "чомусь наша славна Україна зажурилася". У просторому павільйоні посеред парку у Гаазі - не проштовхнутися. Учасники Ігор нескорених прийшли послухати українських воїнів. Кожен виступ закінчується так - хлопають.

"Найбільше, що нам потрібно - щоби світ не був байдужим", - говорить один із членів української команди.

Наскільки небайдужі присутні, стає зрозумілим, коли офіційна частина закінчується. До українських ветеранів вишиковується довжелезна черга - спортсменів із різними прапорами об’єднує один пароль: "Слава Україні! Героям слава!"

Рустам не випускає з рук портрет у чорній рамці, аби вбитий росіянами тренер українських "нескорених" Дмитро Сидорук потрапив на кожну світлину

"Дуже його не вистачає", - говорить на камеру Рустам.

Її портрет - теж завжди з командою. На тренуваннях та на трибунах під час матчів. "Тайру", яка мала бути двадцятою учасницею української збірної, захопили в полон росіяни. Вона усміхається нам зимою 2019-го. Волонтерка-парамедик, для якої війна не закінчується від часів Майдану.

"Ця машина вивезла близько 150 поранених", - говорить Юлія Паєвська "Тайра" на тому відео.

У тактичних сумках - все, щоб рятувати життя - і не лише військовим. "Це для цивільних - бувають і серцеві напади", - розповідала Юлія.

Вона продовжила рятувати людей і у 2022. Неподалік Маріуполя її, медика і вже давно не військову, порушивши усі конвенції, захопили в полон росіяни.

"У цивільному житті я абсолютно реалізувалася і в мене було практично все - чому, навіщо - тому що це моя країна - і я хочу щоб моя дитина жила в нормальній країні, щоб їй не довелося їхати", - розповідала "Тайра" про мотиви вирушити на фронт.

Донька "Тайри" Анна-Софія Пузанова розуміє героїчний вчинок мами: "Якщо всі просто складуть руки і скажуть - мама не треба чи тато - то хто залишиться?

Про те, що мама в полоні вона дізналася з українських новин. А потім побачила у російських пропагандистів відео. З її усміхненої Тайри-лікаря ліплять жінку-смерть. Але єдине, чого змогли досягнути росіяни - заклику деблокувати Маріуполь.

"Мама така людина - її не змусиш казати те, що вона не хоче - навіть, я думаю, під дулом пістолета або автомата".

Анна-Софія - теж у команді "нескорених". Її, яка навчилась стріляти із лука рік тому, попросили замінити маму на змаганнях.

"Сказали - ставай - стріляй. Окей. Виграла бронзу Питали чи я замість мами - я не замість - я для. Отак", - прокоментувала свій виступ у Нідерландах 18-річна Анна-Софія.

"Сказала мені недавно. Я пишаюся тобою", - емоційно розповідала "Тайра" про розмову зі своєю донькою.

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Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Українська команда утретє брала участь в "Іграх нескорених".

Історії українських героїв, які вибороли 16 медалей на "Іграх Нескорених" у Нідерландах

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