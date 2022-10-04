Україна хоче спільно з Іспанією та Португалією прийняти ЧС з футболу 2030 року - The Times

Україна планує доєднатися до заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030.

Україна планує подати спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це повідомляє британське видання The Times.

За інформацією джерела, Україна розраховує прийняти матчі групового етапу турніру. Цю ідею схвалив президент України Володимир Зеленський, а також уряди Іспанії та Португалії.

Офіційна інформація щодо партнерства може бути оголошена іспанськими та португальськими футбольними чиновниками вже в середу, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА.

Зазначається, що для проведення світової першості необхідними будуть гарантії безпеки, однак очікується, що до 2030 року війна на території України остаточно закінчиться, а а в країні вже триватиме процес відновлення.

Додамо, що України одного разу в своїй історії вже приймала великий футбольний форум - 2012 року наша країна спільно з Польщею провела Чемпіонат Європи. Крім того, 2018 року в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Росію не допустили до жеребкування футбольного Євро-2024. Майбутню континентальну першість від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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