Україна — Грузія: букмекери зробили прогноз на матч Ліги націй

Україна — Грузія / © Associated Press

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У вівторок, 17 листопада, збірна України з футболу зіграє проти команди Грузії в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Грузія.

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Команди вже зустрічалися в другому турі Ліги націй, коли у Тбілісі зіграли внічию 0:0.

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і, як і Грузія (2 бали), достроково втратила шанси підвищитися до елітного дивізіону, на що претендують Північна Ірландія (11 пунктів) та Угорщина (10 очок).

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

В очному поєдинку заключного туру між українцями та грузинами на кону стоятиме збереження прописки у дивізіоні B. Щоб фінішувати на третьому місці та виконати це завдання, підопічним Андреа Мальдери необхідно не програти Грузії.

Водночас, навіть у разі поразки та останньої сходинки у групі "синьо-жовті" не понизяться одразу в класі, а гратимуть стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

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Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Грузія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу команди Мальдери можна поставити з коефіцієнтом 2,24. Нічия — 3,34. Виграш Грузії — 3,19.

Зазначимо, що у п'ятому турі Ліги націй збірна України у Белфасті програла Північній Ірландії (0:1) та втратила шанси на еліту Ліги націй. А грузинська команда у Тбілісі зазнала поразки від Угорщини (0:2).

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

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