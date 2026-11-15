Україна — Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Україна — Грузія / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 17 листопада, збірна України з футболу зіграє проти команди Грузії в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Реклама

Команди вже зустрічалися в другому турі Ліги націй, коли у Тбілісі зіграли внічию 0:0.

Реклама

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і, як і Грузія (2 бали), достроково втратила шанси підвищитися до елітного дивізіону, на що претендують Північна Ірландія (11 пунктів) та Угорщина (10 очок).

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

У цьому протистоянні на кону стоятиме збереження прописки у дивізіоні B. Щоб фінішувати на третьому місці та виконати це завдання, підопічним Андреа Мальдери необхідно не програти Грузії.

Водночас, навіть у разі поразки та останньої сходинки у групі "синьо-жовті" не понизяться одразу в класі, а гратимуть стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку Україна — Грузія на Youtube-каналі FootballHub.

Реклама

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Грузія.

Новини партнерів