Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй та прогнози букмекерів

У вівторок, 14 червня, збірна України зіграє третій поєдинок новому розіграші Ліги націй УЄФА. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Ірландії.

Команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу.

Забувши про прикру поразку, "синьо-жовті" виправилися у стартовому поєдинку Ліги націй-2022/23. На виїзді збірна України в рамках 2-го туру мінімально здолала Ірландію з рахунком 1:0. Після цього "синьо-жовті" у третьому турі в Польщі розбили Вірменію (3:0).

Таким чином, колектив Петракова з шістьма очками є одноосібним лідером турнірної таблиці своєї групи в Лізі націй. Утім, часу на святкування в українців немає, адже вже у вівторок, 14 червня, національній команді доведеться зіграти матч 4-го туру Ліги націй проти Ірландії, яка з трьома балами йде другою. Сенсаційно поступившись на виїзді Вірменії (0:1) та програвши Україні, ірландці в третьому турі розбили в рідних стінах Шотландію (3:0).

Стартовий свисток головного арбітр гри Україна - Ірландія пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Де дивитися матч Україна - Ірландія

У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"). Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Ірландія

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу господарям.

Зокрема, на команду Олександра Петракова приймаються ставки з коефіцієнтом 1,80. На нічийний результат – 3,6, а на успіх Ірландії – 4,9

Очікується, що цей матч буде не дуже результативним. Стандартний тотал більший (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 2,26, а відповідний тотал менше - 1,68. На те, що Україна зможе перемогти у грі з Ірландією та не пропустити приймають ставки з коефіцієнтом 2,60.

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