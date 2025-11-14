- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна – Ісландія: букмекери зробили прогноз на матч відбору ЧС-2026
Аналітики оцінили шанси команди Сергія Реброва у вирішальному поєдинку групового раунду кваліфікації на Мундіаль.
У неділю, 16 листопада, збірна України зустрінеться з командою Ісландії в матчі останнього туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Це буде номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться на стадіоні "Легія" у Варшаві (Польща). Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.
Прогноз букмекерів на матч Україна – Ісландія
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу команди Сергія Реброва приймаються ставки з коефіцієнтом 1,71. Нічия – 3,68. Виграш ісландців – 5,50.
Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому "синьо-жовтим" необхідно обов'язково перемагати в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.
Розгромно програвши Франції (0:4) в передостанньому турі, збірна України втратила шанси посісти перше місце в групі та здобути пряму путівку на ЧС-2026. Французи (13 балів) достроково виграли квартет D і вийшли на прийдешній Мундіаль, тож виїзний матч з аутсайдером Азербайджаном (1 очко) для "Ле Бле" вже не матиме турнірного значення.
Зазначимо, що у виїзному матчі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України 10 жовтня у Рейк'явіку перемогла Ісландію з рахунком 5:3.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Раніше повідомлялося, що ключовий футболіст збірної України пропустить вирішальний матч відбору ЧС-2026 з Ісландією.