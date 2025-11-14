ТСН у соціальних мережах

Україна – Ісландія: де і коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Команда Сергія Реброва проведе вирішальний поєдинок групового етапу кваліфікації на Мундіаль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ісландія – Україна

Ісландія – Україна / © УАФ

У неділю, 16 листопада, збірна України зіграє з командою Ісландії в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Це буде номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться на стадіоні "Легія" у Варшаві (Польща). Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команді Сергія Реброва необхідно обов'язково перемагати в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Розгромно програвши Франції (0:4) в передостанньому турі, збірна України втратила шанси посісти перше місце в групі та здобути пряму путівку на ЧС-2026. Французи (13 балів) достроково виграли квартет D і вийшли на прийдешній Мундіаль, тож виїзний матч з аутсайдером Азербайджаном (1 очко) для "Ле Бле" вже не матиме турнірного значення.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Де дивитися матч Україна – Ісландія

Пряму трансляцію поєдинку Україна – Ісландія можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.

Зазначимо, що у виїзному матчі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України 10 жовтня у Рейк'явіку перемогла Ісландію з рахунком 5:3.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що ключовий футболіст збірної України пропустить вирішальний матч відбору ЧС-2026 з Ісландією.

