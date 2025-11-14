Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026

Збірна України з футболу / © Associated Press

Реклама

У неділю, 16 листопада, збірна України зіграє з командою Ісландії в останньому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Це буде номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться на стадіоні "Легія" у Варшаві (Польща). Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Реклама

Перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026 здобула збірна Франції (13 балів), для якої виїзний матч заключного туру з Азербайджаном (1 пункт) уже не матиме турнірного значення.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Україна – Ісландія на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.