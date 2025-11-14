Україна – Ісландія: стало відомо, хто судитиме вирішальний матч відбору ЧС-2026

Ентоні Тейлор / © Associated Press

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив арбітрів на матч заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу між збірними України та Ісландії.

На поєдинку працюватиме англійська суддівська бригада на чолі з Ентоні Тейлором, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допоможуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов'язки четвертого рефері виконає Сем Баррот, а за роботу системи відеоповторів (VAR) відповідатимуть Стюарт Аттуелл та Даррен Інгленд.

Матч Україна – Ісландія відбудеться в неділю, 16 листопада, на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Розгромно програвши Франції (0:4) в Парижі, збірна України втратила шанси посісти перше місце в групі та здобути пряму путівку на ЧС-2026. Водночас французи (13 очок) достроково виграли квартет D і оформили вихід на прийдешній Мундіаль.

Наразі команда Сергія Реброва (7 балів) посідає третє місце у групі, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Для того, щоб фінішувати на другому місці в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф, українцям потрібно в останньому турі обов'язково перемагати ісландців.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

