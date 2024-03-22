Україна – Ісландія: де дивитися фінальний матч плейоф за вихід на Євро-2024

Поєдинок відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві.
У вівторок, 26 березня, збірна України зіграє проти національної команди Ісландії фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024.
Вирішальний поєдинок за вихід на континентальну першість відбудеться на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Зазначимо, що у півфіналі плейоф команда Сергія Реброва здійснила камбек і перемогла збірну Боснії і Герцеговини (2:1), а Ісландія розгромила Ізраїль (4:1).
Де дивитися матч Україна – Ісландія
Трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна на нашому сайті.
Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
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