Україна – Ісландія: де дивитися фінальний матч плейоф за вихід на Євро-2024

У вівторок, 26 березня, збірна України зіграє проти національної команди Ісландії фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024.

Вирішальний поєдинок за вихід на континентальну першість відбудеться на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що у півфіналі плейоф команда Сергія Реброва здійснила камбек і перемогла збірну Боснії і Герцеговини (2:1), а Ісландія розгромила Ізраїль (4:1).

Де дивитися матч Україна – Ісландія

Трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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