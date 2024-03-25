Україна – Ісландія: онлайн-трансляція вирішального матчу за вихід на Євро-2024

Текстовий репортаж протистояння, в якому на кону стоїть путівка на континентальну першість.

У вівторок, 26 березня, збірна України проведе фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти національної команди Ісландії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що у півфіналі плейоф команда Сергія Реброва здійснила камбек і перемогла збірну Боснії і Герцеговини (2:1), а Ісландія розгромила Ізраїль (4:1).

Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку Україна – Ісландія.