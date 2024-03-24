Україна – Ісландія: стало відомо, хто розсудить фінальний матч плейоф за вихід на Євро-2024

УЄФА призначив суддів на фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 між збірними України та Ісландії.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, поєдинок обслужить французька бригада арбітрів на чолі з досвідченим Клеманом Тюрпеном.

На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано та Ерван Фінжан. Обов'язки резервного рефері виконуватиме Франсуа Летесьє. Арбітром VAR буде Жером Брісард, а його асистентом – Віллі Делажо.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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