Україна – Ісландія: ставки букмекерів на вирішальний матч плейоф відбору до Євро-2024

У вівторок, 26 березня, збірна України зустрінеться з командою Ісландії у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Гра відбудеться на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Початок вирішального поєдинку за вихід на континентальну першість – о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Ісландія

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,56. Нічия – 4,15. Виграш ісландців за підсумками 90 хвилин гри – 7,00.

На тріумф українців з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті можна поставити з коефіцієнтом 1,26. Підсумковий успіх ісландської збірної оцінений коефіцієнтом 4,05.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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