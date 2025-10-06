Україна – Іспанія: де і коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧC-2025 (U-20)

Збірна України U-20 з футболу / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 7 жовтня, збірна України зіграє з Іспанією в матчі 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка (7 очок) посіли перше місце у квартеті B. "Синьо-жовті" перемогли Південну Корею (2:1), зіграли внічию з Панамою (1:1) та здолали Парагвай (2:1).

Реклама

Збірна Іспанії (4 очки) фінішувала на третій сходинці групи С, поступившись Марокко (0:2), зігравши внічию з Мексикою (2:2) та перемігши Бразилію (1:0).

Де дивитися матч Україна – Іспанія

Матч Україна – Іспанія у прямому ефірі покаже Суспільне Спорт. Трансляція буде доступна на сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Іспанія.

Переможець пари Україна – Іспанія у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між Колумбією та ПАР.

Реклама

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.