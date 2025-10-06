ТСН у соціальних мережах

Проспорт
77
1 хв

Україна – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧC-2025 (U-20)

Текстовий репортаж поєдинку за вихід до чвертьфіналу Мундіалю U-20 між збірними України та Іспанії.

Автор публікації
Максим Приходько
Збірна України U-20 з футболу

Збірна України U-20 з футболу / © Associated Press

У вівторок, 7 жовтня, збірна України позмагається з Іспанією в матчі 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка (7 очок) посіли перше місце у квартеті B. "Синьо-жовті" перемогли Південну Корею (2:1), зіграли внічию з Панамою (1:1) та здолали Парагвай (2:1).

Збірна Іспанії (4 очки) фінішувала на третій сходинці групи С, поступившись Марокко (0:2), зігравши внічию з Мексикою (2:2) та перемігши Бразилію (1:0).

Переможець пари Україна – Іспанія у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між Колумбією та ПАР.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Іспанія.

