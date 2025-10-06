Україна – Іспанія: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧC-2025 (U-20)

Збірна України U-20 з футболу / © Associated Press

У вівторок, 7 жовтня, збірна України зійдеться з Іспанією в матчі 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Гра розпочнеться о 22:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Іспанія.

На груповому етапі підопічні Дмитра Михайленка посіли перше місце у квартеті B, набравши 7 очок. "Синьо-жовті" перемогли Південну Корею (2:1), зіграли внічию з Панамою (1:1) та здолали Парагвай (2:1).

Іспанці з 4 очками фінішували на третій сходинці групи С, поступившись Марокко (0:2), зігравши внічию з Мексикою (2:2) та перемігши Бразилію (1:0).

Прогноз букмекерів на матч Україна – Іспанія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають іспанську збірну. На перемогу "Червоної фурії" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 4,50. Виграш українців – 4,65.

Переможець пари Україна – Іспанія у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між Колумбією та ПАР.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.