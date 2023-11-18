Україна – Італія: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч відбору Євро-2024

"Синьо-жовтим" необхідна лише перемога над італійцями для прямого виходу на чемпіонат Європи.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє проти команди Італії в матчі заключного 10-го туру відбору на Євро-2024.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для обох збірних це буде вирішальний матч у боротьбі за вихід на континентальну першість. Перед заключним туром італійці посідають друге місце групи С, маючи однакову кількість очок з Україною – по 13. Однак команда Лучано Спаллетті випереджає українців, які наразі посідають третю позицію, за додатковими показниками.

Таблиця групи С перед заключним туром

Таблиця групи С перед заключним туром / Фото: flashscore.ua

Тож підопічним Сергія Реброва обов'язково потрібно перемагати чинних чемпіонів Європи, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось "Скуадру Адзурру" влаштує навіть нічия у поєдинку з українською збірною.

Додамо, що Україна та Італія вже вдруге зустрінуться у поточному відборі на континентальну першість. Перший матч між командами відбувся 12 вересня в Мілані. Тоді наша збірна програла італійцям з рахунком 1:2.

Де дивитися матч Україна – Італія

Трансляція матчу Україна – Італія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок покаже лише медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Італія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Скуадру Адзурру". На перемогу Італії приймаються ставки з коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,70. Виграш України – 3,70

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Італія розбила македонців перед вирішальним матчем проти України за вихід на Євро-2024 (відео)

Євро-2024: хто вже вийшов до фінального турніру

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці