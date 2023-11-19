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Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору на Євро-2024

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору на Євро-2024

Україна – Італія / Фото: Associated Press

Лише перемога принесе "синьо-жовтим" пряму путівку до фінальної стадії чемпіонату Європи.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє проти команди Італії в матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для обох збірних це буде вирішальний матч у боротьбі за вихід на континентальну першість. Перед заключним туром Італія та Україна мають однакову кількість очок (по 13), але "Скуадра Адзурра" випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Таким чином, підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Таблиця групи С перед заключним туром

Таблиця групи С перед заключним туром / © flashscore.ua
Таблиця групи С перед заключним туром / Фото: flashscore.ua

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку Україна – Італія.

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Дата публікації
Перегляди
180
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