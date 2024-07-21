Україна – Італія: онлайн-відеотрансляція вирішального матчу за вихід до плейоф юнацького Євро-2024

У неділю, 21 липня, збірна України з футболу U-19 проведе матч 3-го туру групового етапу фінального турніру юнацького Євро-2024 проти команди Італії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Інвер Парк" у місті Ларн (Північна Ірландія). Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У першому турі команда Дмитра Михайленка зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0), після чого зіграла внічию з Норвегією (0:0). "Скуадра Адзурра" обіграла Норвегію (2:1) та розгромила Північну Ірландію (3:0).

Перед заключним туром Україна з 2 очками посідає друге місце групи A. Італія з 6 балами достроково вийшла до плейоф з першої позиції.

У паралельному поєдинку останнього туру цього квартету Норвегія (1 очко) зійдеться з Північною Ірландією (1 очко). До півфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Зазначимо, що перемога над італійцями точно виведе українців до півфіналу чемпіонату Європи. В інакшому разі доля нашої команди залежатиме від результату матчу Норвегія – Північна Ірландія.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку юнацького Євро-2024 між збірними України та Італії.

Відеотрансляція матчу Україна U-19 – Італія U-19

Поточна континентальна першість також є відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20). Фінальний матч ЧЄ-2024 (U-19) відбудеться 28 липня.

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовтим" тричі вдавалося подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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