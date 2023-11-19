Україна – Італія: Ребров висловився про вирішальний матч за пряму путівку на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

– Завтра – вирішальний поєдинок за вихід на Євро, обом командам потрібна перемога. Наскільки пропрацьовано всі помилки першого матчу з Італією?

– Не обом командам потрібна перемога. Ми переглянули нашу минулу гру, дуже важливо, що є інформація. Є інформація й із зустрічі з Північною Македонією. Я впевнений, футболісти готові, це буде інша гра. Упевнений, завтра буде дуже велика підтримка в Німеччині на стадіоні. Завтра потрібна тільки перемога. Враховуючи це, і будемо будувати нашу гру.

– Україні потрібна перемога, а Італії достатньо нічиєї. Як це може вплинути на перебіг подій? Чи не розглядали ви таку ситуацію, що Італія може віддати ініціативу й діяти на контратаках?

– Ми розглядали багато тактик з нашого боку. Як гратиме Італія? У неї дуже корисні виконавці, здатні грати на оборону й атаку, це дуже інтенсивна команда. Вони грали два дні тому, але в Італії завжди є кілька складів. Ми повинні бути готовими до інтенсивної гри. Ми вже ухвалили рішення, а завтра надамо футболістам інформацію, як ми будемо діяти. Я не вважаю, що Італія завтра вийде та гратиме на нічию. Це не та команда, не той тренер.

– Чи задоволені ви спарингом із "Лехією" в Гданську? Чи ця зустріч не завадила підготовці до Італії? Чому ця гра відбувалася за зачиненими дверима?

– Це товариська гра, але не з національною командою. Це була безпосередня підготовка до поєдинку з італійцями. До речі, ця зустріч була запланована нами, але ми були не дуже згодні грати 17-го, за два дні до офіційного матчу. Я вважаю, що це дуже корисний поєдинок для нас перед зустріччю з Італією, добре, що ніхто не зазнав пошкодження.

– Минулими вихідними ми побачили, що наші гравці яскраво себе проявили в топчемпіонатах. Чи додає це позитиву в команді, якщо порівнювати з попередніми зборами?

– Я не так давно працюю зі збірною України. Мені дуже подобається атмосфера в команді, незважаючи на клубні справи. Це зовсім інше завдання, зовсім інша відповідальність перед нашою країною, людьми. Не можу говорити, як атмосфера змінилася. Ці голи та такі гарні ігри, як перемога "Шахтаря" над "Барселоною", нададуть упевненість гравцям перед матчем з Італією.

– Наскільки високими ви вважаєте шанси збірної України пробитися на Євро-2024? Яким буде ваш загальний підхід до завтрашньої гри?

– Я думаю, у нас хороші шанси. Ця гра відрізнятиметься від поєдинку на "Сан-Сіро", тому що цього разу весь стадіон буде підтримувати нас. Я пам'ятаю, як ми грали товариський матч у Бремені, яка була підтримка. Я впевнений, завтра буде схожа атмосфера. Звичайно, це впливає на психологію та мотивацію гравців. Я вірю, що в нас є хороші шанси. Я завжди говорю футболістам, що не потрібно боятися програти – слід боятися не зробити достатньо задля перемоги. Тому ми повинні показати свою силу та продемонструвати найкращу гру.

– Що для вас та для вашої країни значить проводити цей матч-фінал у Німеччині?

– Ми дуже вдячні за підтримку країні, місту, де ми граємо. Я пам'ятаю, як ми проводили товариську гру в Бремені. Упевнений, українці підтримають нас. Останній матч у кваліфікаційній групі ми проводимо тут, оскільки в Німеччині проживає багато українців, багато місцевих підтримують нас. Я впевнений, завтра буде гарна атмосфера.

– Що значитиме для людей в Україні вихід збірної на Євро-2024? Які меседжі ви надсилаєте світу, виступаючи на такій арені?

– Ми завжди граємо за наших людей, які зараз потребують підтримки. У ці півтора року війни їм не вистачає емоцій, які може дати спорт – і футбол зокрема. Багато людей завтра підтримуватимуть нас, і ми це будемо відчувати. Ми граємо для них, для нашої армії, для тих, хто відстоює нашу свободу. Звичайно, мої підопічні розуміють, чому й для кого ми граємо. Не думаю, що їм потрібна екстрамотивація. Ви можете бачити, яка мотивація у футболістів, коли вони виходять на поле з прапором України.

– Кого б ви хотіли побачити у своєму складі зі збірної Італії?

– Я дуже поважаю збірну Італії, але я вірю у своїх хлопців. Мені не потрібні гравці з Італії. У нас дуже гарний колектив. Але ми всі розуміємо силу італійської команди, де зібрані найкращі гравці з усього світу. Ми поважаємо суперників, але я дуже радий працювати зі своїми хлопцями.

– Наскільки відповідальним є поєдинок проти такої команди, як Італія?

– Одна справа – грати з Мальтою та Північною Македонією, за всієї поваги до цих країн. Інша – грати з Англією чи Італією. Звичайно, це не лише відповідальність, а й можливість показати себе. Я гадаю, ми гарно провели домашню гру з Англією. А от на виїзді з Італією, на мою думку, ми зробили багато помилок. Тож завтра ми повинні бути більш сконцентрованими, відповідальними.

– Чи не говорили ви з Володимиром Зеленським напередодні?

– Ні, не говорив, гадаю, у нього зараз є більш важливі речі. Він завжди підтримує нас, бажає удачі, дуже цікавиться футболом. Звичайно, у нього є важливіші заняття, ми це розуміємо. Але ми граємо не за Зеленського, а для наших людей, для тих, хто підтримує нас. Усі гравці національної збірної готові на завтра.

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Перед останнім туром збірна України з 13 очками посідає третю позицію у групі C. Лідирує з 19 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На другому місці – Італія (13 пунктів), яка випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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