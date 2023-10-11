Україна – Італія: стало відомо, де відбудеться вирішальний матч відбору на Євро-2024

Матч заключного туру відбору на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться в Німеччині.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок буде зіграно 20 листопада на полі "БайАрени" в німецькому Леверкузені. Початок – о 21:45 за київським часом.

Генеральний директор леверкузенського "Баєра" Фернандо Карро також висловив солідарність з українцями, які протистоять російським окупантам.

"Ми раді, що змогли надіслати повідомлення, хоч і невелике, про нашу солідарність і підтримку. Для багатьох українців, які наразі знайшли свій другий дім у Рейнській області, ця гра на "БайАрені" є чудовою можливістю безпосередньо підтримати рідну команду – так само, як і для численних італійських громадян, які проживають у нашому регіоні. Ми сподіваємося на мирне і, звичайно, захопливе свято футболу", – сказав Карро.

Зазначимо, що свій наступний матч у відборі на континентальну першість збірна України проведе 14 жовтня у Празі проти Північної Македонії. Після цього підопічні Сергія Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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