Україна - Кіпр: де дивитися і ставки букмекерів на товариський матч

Поєдинок заплановано 7 червня в Харкові.

7 червня збірна України проведе заключний із трьох контрольних поєдинків у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка прийматимуть національну команду Кіпру.

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Товариська зустріч відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 19:00.

Де дивитися матч Україна - Кіпр

У прямому ефірі поєдинок транслюватиме телеканал "Футбол 1". ТРК "Україна" покаже гру в запису о 23:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Кіпр.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Кіпр

Беззаперечним фаворитом поєдинку є команда Шевченка. На перемогу нашої збірної можна поставити з коефіцієнтом 1.41. Нічия - 4.50. Перемога команди гостей - 8.60.

Раніше "синьо-жовті" в кінцівці уникли поразки у грі з Бахрейном (1:1) і обіграли Північну Ірландію (1:0).

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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