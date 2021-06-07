Україна - Кіпр - 0:0: онлайн-трансляція товариського матчу

Команда Андрія Шевченка проведе заключний спаринг перед Євро-2020.

7 червня збірна України проведе останній із трьох контрольних поєдинків під час підготовки до фінального турніру Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка приймуть команду Кіпру.

Дивіться також: календар і результати матчів фінального турніру Євро-2020

Поєдинок відбудеться в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри - о 19:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

Раніше "синьо-жовті" в кінцівці уникли поразки у грі з Бахрейном (1:1) і обіграли Північну Ірландію (1:0).

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ Понеділок, 7 червня / 19:00

Харків. ОСК "Металіст" ТВ-трансляція - "Футбол 1" (прямий ефір), ТРК "Україна" (повтор о 23:00)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання