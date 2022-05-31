"Україна - країна свободи": Зінченко розплакався на пресконференції перед грою з Шотландією (відео)

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко дав волю емоціям, спілкуючись з журналістами напередодні півфіналу плейоф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

У середу, 1 червня, українці та шотландці поміряються силами на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Вельсу.

На традиційній передматчевій пресконференції 25-річний футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розплакався, відповідаючи на запитання про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Сашко наголосив, що в кожного українця є головна мрія - зупинити війну. А футбольна збірна зробить усе, щоб вийти на чемпіонат світу та в цей складний час подарувати українцям позитивні емоції.

"Настрій у нас бойовий. Усі розуміють ситуацію в нашій країні. Хочу запевнити, що кожен з нас буде віддаватись завтра не на 100%, а на всі 200. Які відчуття від початку російської агресії? Це неможливо передати словами. Якщо ви запитаєте будь-якого українця, відповідь буде такою ж. Неможливо зрозуміти емоції, не перебуваючи у цій ситуації. Речі, які відбуваються в нашій країні - це неможливо прийняти, це неможливо пояснити. Саме тому це потрібно зупинити всім разом. Ми повинні перемогти, бо Україна - країна свободи. Ми не здамося. Але багато країн не розуміють, що сьогодні це Україна, а завтра - вони. Тому ми маємо здолати російську агресію разом.

У кожного українця є головна мрія - зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв з українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію про те, щоб війна закінчилася". Якщо ми говоримо про футбол, то у нас теж є мрія. Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу й подарувати ці емоції українцям у непростий час, тому що вони на це заслуговують.

Ми розуміємо, що не у багатьох українців буде можливість відвідати завтрашній матч. Але я впевнений, що в Україні усі, хто матимуть можливість, будуть стежити за цим поєдинком. Ми відчуватимемо цю підтримку на 100%. Можемо багато говорити, але треба виходити на поле і там все доводити. Спробуємо завтра зробити так, щоб українці були щасливими й пишались", - сказав Зінченко.

Матч Шотландія - Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Читайте також:

Хочу, щоб Україна поїхала до Катару та виграла чемпіонат світу - легенда шотландського футболу

"Я б теж хотів, щоб вони перемогли": капітан збірної Шотландії - про майбутній матч з Україною

"Вони хочуть перемогти, як і ми". тренер суперника України у відборі на ЧС-2022 - про майбутній поєдинок

Фанати суперника "синьо-жовтих" вчать гімн України, щоб виконати його на матчі відбору ЧС-2022