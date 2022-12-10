Україна лишилася поза топ-10: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

У суботу, 10 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в австрійському Гогфільцені продовжився естафетною гонкою у чоловіків.

Україну у ній представили: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк.

Першу стрільбу Прима провів без жодного промаху, під час другої використав один додатковий патрон. Він передав естафету на 6-й позиції. Дудченко використав додатковий патрон у стрільбі лежачи, а також припустився однієї помилки у стрільбі стоячи. Антон передав естафету 9-м.

Цимбал використав один додатковий патрон в стрільбі лежачи. На другому вогневому рубежі він допустив дві хиби. Естафету він передав 12-м. Лесюк закрив першу стрільбу без промахів, другу - з однією похибкою. "Синьо-жовті" посіли 12-те підсумкове місце.

Виграла гонку збірна Норвегії, друге місце посіли біатлоністи зі Швеції, а замкнула трійку призерок команда Німеччини.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої естафети в Гогфільцені

1. Норвегія - 1.18,02 (1+7)

2. Швеція - 20,0 (0+8)

3. Німеччина - 28,6 (1+5)

...

12. Україна 3.48,4 (0+8)

Нагадаємо, що завтра, 11 грудня, естафетну гонку проведуть жінки. Початок – 12:30 за київським часом.

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