Україна – Литва: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу / © УЄФА

Реклама

У неділю, 25 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Литви в матчі другого туру групового етапу Євро-2026.

Поєдинок відбудеться на "Жальгіріс Арені" в литовському Каунасі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

У першому турі чемпіонату Європи підопічні Олександра Косенка сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), а Литва зіграла внічию з Чехією (3:3). До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної з груп.

Реклама

Де дивитися матч Україна – Литва

Матч Україна – Литва у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на телеканалі "MEGOGO Спорт" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Литва

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,15. Нічия – 7,50. Виграш литовців стане великою сенсацією – 9,00.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Реклама

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.