Україна – Марокко: де дивитися і ставки букмекерів на матч футбольного турніру Олімпіади-2024

Підопічні Руслана Ротаня намагатимуться реабілітуватися за поразку від Іраку в першому турі.

У суботу, 27 липня, збірна України з футболу проведе свій другий матч футбольного турніру на Олімпіаді-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Марокко.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Жоффруа-Гішар" у Сент-Етьєні. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У першому турі збірна України поступилася Іраку (1:2), а команда Марокко в скандальному матчі обіграла Аргентину (2:1).

Зазначимо, що Україна на Іграх-2024 вперше в історії представлена у футбольному турнірі Олімпіади.

Де дивитися матч Україна – Марокко

Подивитися матч збірної України проти Марокко на Олімпійських іграх можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, а також на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на телеканалі Суспільне Спорт. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Марокко буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Марокко

За оцінками букмекерів, фаворитом поєдинку є збірна Марокко. На перемогу африканської команди можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия – 3,60. Виграш України – 5,00.

В іншому матчі другого туру групи B зустрінуться Аргентина та Ірак (27 липня, початок – о 16:00 за київським часом).

У заключному, третьому турі групового раунду підопічні Руслана Ротаня 30 липня зіграють у Ліоні з Аргентиною. У паралельному матчі позмагаються Марокко та Ірак.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року триватиме до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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