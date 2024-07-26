Україна – Марокко: онлайн-трансляція матчу футбольного турніру Олімпіади-2024

У суботу, 27 липня, збірна України зіграє проти команди Марокко в матчі другого туру футбольного турніру Олімпіади-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Жоффруа-Гішар" у Сент-Етьєні. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

У першому турі збірна України поступилася Іраку (1:2), а команда Марокко в скандальному матчі обіграла Аргентину (2:1).

В іншому матчі другого туру групи B зустрінуться Аргентина та Ірак (27 липня, початок – о 16:00 за київським часом).

У заключному, третьому турі групового раунду підопічні Руслана Ротаня 30 липня зіграють у Ліоні з Аргентиною. У паралельному матчі позмагаються Марокко та Ірак.

Зазначимо, що Україна на Іграх-2024 вперше в історії представлена у футбольному турнірі Олімпіади.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу між олімпійськими збірними України та Марокко.