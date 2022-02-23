"Україна - моя Батьківщина": Андрій Шевченко закликав до єднання перед російською агресією

Легенда українського футболу не залишився осторонь загрози повномасштабної війни з Росією.

Знаменитий футболіст і колишній головний тренер національної команди Андрій Шевченко висловив підтримку українському народу на тлі загострення російської агресії щодо України.

45-річний фахівець опублікував патріотичний пост в Instagram. Шевченко наголосив, що завжди пишався своїм народом і країною, а також закликав українців до єднання, аби перемогти ворога.

"Україна - моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!" - написав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що підтримали Україну на тлі агресії РФ захисник збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та титулована українська шаблістка Ольга Харлан.

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