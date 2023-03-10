Україна може втратити право поборотися за проведення ЧС-2030: що на заваді

У жовтні 2022 року Україна офіційно доєдналася до заявки Іспанії та Португалії, які вирішили провести ЧС-2030.

Іспанія та Португалія підшукали заміну Україні у заявці на проведення Чемпіонату світу 2030 і це Марокко.

Про це повідомляє FootballHub з посиланням на відомий іспанський ресурс AS.

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) і Федерація футболу Португалії (FPF) працюють над варіантом включення Марокко до заявки на проведення ЧС-2030.

Це питання ретельно вивчатиметься найближчими тижнями, а все через кримінальну справу, в якій фігурує президент УАФ Андрій Павелко, щодо розкрадання коштів на будівництві заводу зі штучних футбольних полів і можливі санкції.

У RFEF не бажають, щоби цей іміджевий скандал, повʼязаний із підозрою у корупційній діяльності Андрія Павелка, вплинув на шанси затвердження заявки на проведення ЧС-2030, а тому вирішили залишити Україну осторонь, поки ситуація не виправиться і все не проясниться. Через що наразі пропрацьовують варіант із Марокко.

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