Україна на Паралімпіаді-2020: онлайн-трансляція 11-го змагального дня Ігор у Токіо

Своїх володарів знайдуть 49 комплектів нагород.

У суботу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо відбудеться передостанній, 11-й змагальний день. Атлети вийдуть на старт в 11 видах спорту, в усіх з них будуть розіграні нагороди.

Всього своїх володарів знайдуть 49 комплектів медалей: 1 - у стрільбі з лука, 24 - у легкій атлетиці, 7 - у бадмінтоні, 3 - у бочче, 1 - у футболі, 5 - у веслуванні на байдарках і каное, 2 - у кульовій стрільбі, 1 - у волейболі, 2 - у тхеквондо, 1 - у баскетболі та 2 - в тенісі.

ТСН Проспорт розповідає, як українці виступатимуть на Паралімпіаді-2020 протягом 4 вересня.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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