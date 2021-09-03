Україна на Паралімпіаді-2020: онлайн-трансляція десятого змагального дня Ігор у Токіо

Своїх володарів знайдуть 56 комплектів нагород.

У п'ятницю, 3 вересня, на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо відбудеться десятий змагальний день. Атлети вийдуть на старт у 14 видах спорту, в десяти з них будуть розіграні нагороди.

Всього своїх володарів знайдуть 56 комплектів медалей: 1 - у стрільбі з лука, 18 - у легкій атлетиці, 4 - у велоспорті, 2 - у голболі, 4 - у веслуванні на байдарках і каное, 2 - у кульовій стрільбі, 16 - у плаванні, 5 - у настільному тенісі, 2 - у тхеквондо і 2 - в тенісі.

ТСН Проспорт розповідає, як українці виступатимуть на Паралімпіаді-2020 протягом 3 вересня.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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