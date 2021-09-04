Україна на Паралімпіаді-2020: онлайн-трансляція заключного змагального дня Ігор у Токіо

Своїх володарів знайдуть останні 15 комплектів нагород.

У неділю, 5 вересня, на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо відбудеться останній, 12-й змагальний день. Атлети вийдуть на старт у п'яти видах спорту, у всіх з них будуть розіграні нагороди.

Всього своїх володарів знайдуть 15 комплектів медалей: 5 - у легкій атлетиці, 7 - у бадмінтоні, 1 - у кульовій стрільбі, 1 - у волейболі, 1 - в баскетболі.

ТСН Проспорт розповідає, як українці виступатимуть на Паралімпіаді-2020 протягом 5 вересня.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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