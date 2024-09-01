Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція четвертого змагального дня

У четвертий день Паралімпіади-2024 виступить 46 українських спортсменів.
У неділю, 1 вересня, відбувається четвертий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.
Цього дня розіграють 63 комплекти нагород. Україна 1 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 46 спортсменами, зокрема командами у голболі та волейболі сидячи.
Дивіться повний розклад виступів українців у четвертий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.
Розклад виступів українців у четвертий день Паралімпіади-2024 (1 вересня)
09:30. Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, чвертьфінал
10:30. Плавання. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 100 м, брас, клас SB6, кваліфікація
10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, кваліфікація
10:38. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація
11:00. Легка атлетика. Оксана Зубковська: стрибки у довжину, клас T12, фінал
11:15. Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація
11:25. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація
11:47. Плавання. Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація
12:10. Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одиночки, клас PR1, фінал
12:15. Плавання. Андрій Драпкін, Данило Семеникін: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація
12:25. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація
12:30. Академічне веслування. Роман Полянський: парні одиночки, клас PR1, фінал
12:30. Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, кваліфікація
12:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст, парні двійки, клас PR2, фінал
12:55. Боча. Артем Колінько: клас BC4, півфінал
13:10. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк: мікст, парні двійки, клас PR3, фінал
13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчи: клас PTS5, фінал
14:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, фінал
16:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, фінал
18:00. Боча. Чоловіки: клас BC4, бронзовий матч
18:30. Голбол. Китай – Україна
18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB6, фінал
18:37. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6, фінал
18:44. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал
19:00. Волейбол. Україна – Німеччина: груповий етап
19:31. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S11, фінал
19:38. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S11, фінал
20:00. Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник: штовхання ядра, клас F20, фінал
20:10. Плавання. Жінки: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, фінал
20:47. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB5, фінал
20:55. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB5, фінал
Зазначимо, що після третього змагального дня Паралімпіади-2024 Україна посідає 20-те місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 19 нагород – одну золоту, дев'ять срібних і дев'ять бронзових. Водночас за кількістю виграних медалей збірна України ділить четверте місце з командою США.
Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
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