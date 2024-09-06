Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція дев'ятого змагального дня

У дев'ятий день Паралімпіади-2024 виступлять 30 українських спортсменів.
У п'ятницю, 6 вересня, відбувається дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.
Цього дня розіграють 57 комплектів нагород. Україна 6 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 30 спортсменами.
Дивіться повний розклад виступів українців у дев'ятий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.
Розклад виступів українців у дев'ятий день Паралімпіади-2024 (6 вересня)
10:00. Фехтування. Артем Манько: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/16 фіналу
10:30. Велоспорт. Єгор Дементьєв: шосейна гонка, клас С4-5, фінал
10:40. Фехтування. Антон Дацко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу
10:40. Фехтування. Олег Науменко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу
10:45. Плавання. Ярослав Семененко: 50 м, батерфляй, клас S5, кваліфікація
11:01. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, спина, клас S10, кваліфікація
11:08. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 200 м, клас T12, кваліфікація
11:10. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, кваліфікація
11:10. Фехтування. Олена Федота-Ісаєва: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу
11:30. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, кваліфікація
11:34. Плавання. Василь Крайник: 100 м, спина, клас S14, кваліфікація
11:40. Фехтування. Андрій Демчук: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу
11:54. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація
12:00. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, півфінал
12:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, півфінал
12:08. Легка атлетика. Людмила Даниліна: біг на 1500 м, клас T20, фінал
12:10. Фехтування. Євгенія Бреус: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу
12:19. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 100 м, батерфляй, клас S11, кваліфікація
12:25. Веслування на байдарках і каное. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1, кваліфікація
12:45. Веслування на байдарках і каное. Андрій Кривчун: каное-одиночка, 200 м, клас VL2, кваліфікація
12:58. Легка атлетика. Микола Жабняк: метання диска, клас F37, фінал
13:00. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова: одиночний турнір, клас WS9, 1/4 фіналу
13:05. Веслування на байдарках і каное. Владислав Єпіфанов: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, кваліфікація
18:52. Плавання. Чоловіки: 50 м, батерфляй, клас S5, фінал
19:05. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S10, фінал
20:04. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S14, фінал
20:33. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S3, фінал
20:40. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал
20:42. Легка атлетика. Жінки: біг на 200 м, клас T12, півфінал
21:09. Легка атлетика. Ярослав Окапінський, Микола Райський: біг на 200 м, клас Т37, кваліфікація
21:10. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S11, фінал
21:15. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал
21:37. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Віктор Павлик: біг на 100 м, клас T36, кваліфікація
21:50. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал
22:25. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал
Зазначимо, що після восьмого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає сьоме місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 61 нагороду: 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.
Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
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