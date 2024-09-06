Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція дев'ятого змагального дня

У дев'ятий день Паралімпіади-2024 виступлять 30 українських спортсменів.

У п'ятницю, 6 вересня, відбувається дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.

Цього дня розіграють 57 комплектів нагород. Україна 6 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 30 спортсменами.

Дивіться повний розклад виступів українців у дев'ятий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад виступів українців у дев'ятий день Паралімпіади-2024 (6 вересня)

10:00. Фехтування. Артем Манько: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/16 фіналу

10:30. Велоспорт. Єгор Дементьєв: шосейна гонка, клас С4-5, фінал

10:40. Фехтування. Антон Дацко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу

10:40. Фехтування. Олег Науменко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу

10:45. Плавання. Ярослав Семененко: 50 м, батерфляй, клас S5, кваліфікація

11:01. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, спина, клас S10, кваліфікація

11:08. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 200 м, клас T12, кваліфікація

11:10. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, кваліфікація

11:10. Фехтування. Олена Федота-Ісаєва: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу

11:30. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, кваліфікація

11:34. Плавання. Василь Крайник: 100 м, спина, клас S14, кваліфікація

11:40. Фехтування. Андрій Демчук: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу

11:54. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація

12:00. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, півфінал

12:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, півфінал

12:08. Легка атлетика. Людмила Даниліна: біг на 1500 м, клас T20, фінал

12:10. Фехтування. Євгенія Бреус: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу

12:19. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 100 м, батерфляй, клас S11, кваліфікація

12:25. Веслування на байдарках і каное. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1, кваліфікація

12:45. Веслування на байдарках і каное. Андрій Кривчун: каное-одиночка, 200 м, клас VL2, кваліфікація

12:58. Легка атлетика. Микола Жабняк: метання диска, клас F37, фінал

13:00. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова: одиночний турнір, клас WS9, 1/4 фіналу

13:05. Веслування на байдарках і каное. Владислав Єпіфанов: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, кваліфікація

18:52. Плавання. Чоловіки: 50 м, батерфляй, клас S5, фінал

19:05. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S10, фінал

20:04. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S14, фінал

20:33. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S3, фінал

20:40. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал

20:42. Легка атлетика. Жінки: біг на 200 м, клас T12, півфінал

21:09. Легка атлетика. Ярослав Окапінський, Микола Райський: біг на 200 м, клас Т37, кваліфікація

21:10. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S11, фінал

21:15. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал

21:37. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Віктор Павлик: біг на 100 м, клас T36, кваліфікація

21:50. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал

22:25. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал

Зазначимо, що після восьмого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає сьоме місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 61 нагороду: 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

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